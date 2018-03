Toyota suspende testes de condução autónoma após acidente mortal da Uber

O gigante japonês Toyota decidiu suspender os testes de condução autónoma nos Estados unidos, justificando com o impacto emocional sobre as suas equipas, após um acidente mortal com um veículo em modo de auto-condução da Uber.

A companhia automobilística conduzia testes com veículos autónomos na área de São Francisco (Califórnia) e em Ann Arbor (Michigan), onde se encontra o centro de investigação Toyota. As outras três operações em recintos fechados, nos mesmos estados, vão prosseguir. “Dissemos aos nossos condutores que tirem um par de dias para que possamos avaliar a situação”, disse ao jornal norte-ameicano The New York Times um porta-voz da Toyota. Continuar a ler Apesar de os veículos autónomos funcionarem sozinhos, a Toyota tem condutores e engenheiros no seu interior por segurança. Uma mulher morreu no domingo à noite em Temple (Arizona), quando foi atropelada por um veículo autónomo da Uber. Trata-se da primeira morte causada por uma viatura sem condutor nos EUA. A Uber suspendeu as suas quatro operações de condução autónoma na América do Norte – Arizona, São Francisco (Califórnia), Pittsburgh (Pensilvânia) e Toronto (Canadá) – na sequência do acidente fatal. Segundo o mesmo jornal, a Ford e a General Motors mantêm os seus testes com viaturas autónomas, apesar do acidente da Uber. Já o construtor alemão BMW anunciou que vai manter os seus projetos, enquanto o japonês Nissan recusou comentar. Todas as empresas esperam comercializar veículos totalmente autónomos nos anos 2020.