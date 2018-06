Torneio Juventude de Gaula vai reunir 500 atletas

O torneio Juventude de Gaula arranca esta sexta-feira, e termina no domingo, num evento que vai reunir 500 atletas e tem como padrinho da iniciativa Miguel Nóbrega, do Benfica, que salientou que o segredo do sucesso é o trabalho.

Durante o torneio vai ser feito uma recolha de bens alimentares que depois será entregue ao Banco Alimentar. A organização do evento decidiu também prescindir de qualquer pagamento monetário devido à participação nesta iniciativa mas apelou que os participantes contribuam para esta campanha com fins solidários.

O padrinho deste torneio juvenil é Miguel Nóbrega, do Benfica, que referiu que a “dimensão assinalável” que o torneio Juventude de Gaula está a ter acrescentando ainda que “o segredo do sucesso é o trabalho” referindo ainda que “é possível conciliar a modalidade com os estudos”.