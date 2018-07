Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Economia portuguesa em foco

O consenso entre economistas e Governo é que o ritmo de crescimento da economia portuguesa está a desacelerar. No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal expandiu 2,1%, em termos homólogos, sendo que as exportações e o investimento têm sido os principais drivers de crescimento. Entre janeiro e março, as exportações de bens e serviços desaceleraram (para 4,6% no primeiro trimestre de 2018, de 10,1% no mesmo período do ano anterior) mais que as importações (para 5,4% de 9%).

Já o contributo da procura interna aumentou ligeiramente para 2,6 pontos percentuais (2,5 p.p. no 4º trimestre), refletindo a ligeira aceleração do consumo final e do investimento. Esta segunda e terça-feira, respetivamente, há novos dados que ajudarão a perceber o curso da economia no segundo trimestre, com a divulgação do inquérito de conjuntura ao investimento no primeiro semestre e das estatísticas do comércio internacional em maio. Quarta-feira, o INE publica ainda dados finais do Índice de Preços no Consumidor de junho, que poderão confirmar a estimativa rápida de uma inflação de 1,6%.