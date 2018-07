Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Trimestre arranca debaixo da nuvem da guerra comercial

O escalar da guerra comercial foi o fator que mais preocupou os investidores nos últimos meses e, no arranque do terceiro trimestre, a previsão é que esse conflito aduaneiro irá continuar a ensombrar os mercados acionistas, tanto nos Estados Unidos como na Europa.

“O desempenho do mercado acionista norte-americano tem sido negativamente impactado pelo escalar das tensões comerciais”, referiu a equipa de research do BiG-Banco de Investimento Global. “Consideramos que este tema representará um dos principais riscos para o mercado no terceiro trimestre”, adiantou, explicando que os outros riscos incluem, embora com grau de importância menor, a política monetária e as tensões geopolíticas.

Em relação à Europa, a equipa de analistas do BiG sublinhou que “se caracterizássemos o desempenho do mercado accionista europeu durante o primeiro semestre de 2018 numa só palavra, volátil seria a escolha”. O desempenho das praças europeias no trimestre estará dependente dos seguintes riscos, segundo o BiG e em ordem descrescente de relevância: guerra comercial, apreciação do euro e risco político em Itália.

Dados ilustram danos causados pleo conflito

A mais recente série de sanções impostas pelos EUA à China – uma tarifa de 25% relativas a importações estimadas em 35 mil milhões de dólares – entra em vigor sexta-feira, dia 6 de julho. Os investidores estão atentos à eventual reação chinesa e a novas contra-reações de Donald Trump, portanto o impacto da guerra comercial são ainda difíceis de prever.

“As fronteiras da campanha comercial de Trump prolongam-se para além da China, pois a Europa e o resto da Ásia também já foram apanhados no fogo cruzado. Alguns dados que vão ser divulgados esta semana poderão ajudar a perceber a escala dos danos económicos”, referiu Greg Meier, senior US economist vice-presidente da gestora de ativos Allianz GI.

Entre os números a ter atenção, Meier destaca os da encomendas e produção industrial de maio na Alemanha, que vão ser publicados na quinta-feira. O economista recorda que em abril as encomendas recuaram 0,1% em termos homólogos, o que compara com uma subida de 9% em janeiro, antes do início das tensões comerciais.

Minutas da reunião da Fed

A Reserva Federal norte-americana publica esta quinta-feira as minutas da última reunião de política monetária. Nesse encontro, que teve lugar a 13 de junho, o Federal Open Market Committee aumentou o intervalo dos limites para a federal funds rate em 0,25 pontos percentuais para 1,75% a 2%, devido às tendências positivas no mercado de trabalho e na evolução dos preços.

O banco central norte-americano assinalou ainda que prevê mais dois aumentos até ao fim do ano dado o ritmo “sólido” de crescimento da economia. Uma semana depois da reunião, Jerome Powell, o presidente da Fed, reforçou a ideia de que o banco central irá continuar a subir os juros de referência.

“Mais cedo na expansão, enquanto a economia recuperava, a necessidade de política monetária altamente acomodativa era clara. Mas com o desemprego baixo e com expetativas de cair ainda mais, a inflação próxima do nosso objetivo e os riscos próximos do equilíbrio, o argumento a favor de aumentos graduais e contínuos da federal funds rate é forte”, disse, no Fórum BCE, em Sintra.

Greg Meier, da Allianz GO, referiu na semana passada que “as minutas de reunião poderão vir a dar novos sinais sobre as perspetivas da expansão económica e da inflação nos EUA e talvez até mesmo do comércio [internacional]”.