Theresa May ganha as eleições e uma enorme dor de cabeça

As eleições britânicas – de onde vai resultar um Parlamento maioritariamente Conservador, mas sem maioria absoluta – arriscam entrar nos anais da política europeia como um exemplo do que não fazer: Theresa May trocou uma maioria absoluta por uma maioria relativa, atirando borda fora não apenas uma posição interna invejável, como um situação confortável em termos do debate com os parceiros da União Europeia no que tem a ver com o Brexit.

Os sintomas de que Theresa May pode ter feito, sem que nada a isso a obrigasse, um enorme erro político, avolumaram-se a partir do momento em que o tema do Brexit foi completamente secundarizado pela questão da segurança interna, decorrente dos dois ataques terroristas ocorridos em solo britânico durante a campanha eleitoral.

O líder dos Trabalhistas, Jeremy Corbyn, manobrou os efeitos colaterais dos atentados de forma certeira: impôs a questão da segurança interna como um tema central das eleições e desviou as atenções do Brexit. Foi uma estratégia que não apanhou ninguém de surpresa: antes dos atentados, Corbyn já vinha tentando acrescentar à agenda da campanha outras matérias que não o Brexit, nas quais a primeira-ministra dava mostras de estar bem menos à vontade. Ao contrário, Theresa May quis passar a ideia de que as eleições serviriam apenas para reforçar a maioria absoluta dos Conservadorers, na tentativa de viajar para Bruxelas, no segundo semestre, com a carteira cheia de certezas e da vontade de os britânicos saírem d União Europeia com um acordo que lhes fosse favorável.