Tesla atinge meta de produzir cinco mil Model 3 numa semana e deixa Elon Musk “orgulhoso”

O prazo foi ultrapassado em algumas horas, mas o marco não deixa de ser um sucesso para Elon Musk. O dono da Tesla tinha colocado como objetivo produzir cinco mil unidades do Model 3 na semana que terminou à meia noite de domingo na fábrica de Fremont, na Califórnia, e atingiu essa meta apenas cinco horas depois do prazo.

“Conseguimos. Que trabalho incrível de uma equipa fantástica. Não podia estar mais orgulhoso. É uma honra. Acho que acabamos de nos tornar uma verdadeira empresa de automóveis”, escreveu o dono da Tesla num e-mail enviado aos trabalhadores. A empresa atingiu ainda a meta de produção de sete mil carros dos Model S e Model X em uma semana.

A notícia foi dada por trabalhadores da fábrica à agência “Reuters”, não sendo ainda claro se a empresa poderá manter este nível de produção durante um longo período. No entanto, Musk revela não só estar confiante em continuar com este ritmo, mas também ambicioso, já que espera que a Tesla produza seis mil Model 3 por semana durante o mês de julho.

As ações da empresa fecharam na última sexta-feira em 342,95 dólares (294,680 euros), numa subida de 40% desde o nível mais baixo registado em abril. O modelo 3 começou a ser produzido em julho de 2017, tendo sido afetado por vários problemas, incluindo uma dependência excessiva de automatismos nas linhas de montagem e problemas com as baterias.