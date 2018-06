Terceira fase dos Estágios Profissionais do IEFP afinal arranca em setembro

O calendário publicado no site do IEFP relativo à medida Estágios Profissionais foi alterado e a medida deixa de ter as quatro fases de candidaturas previstas para 2018, para passar a ter apenas três fases.

A primeira e a segunda fases já terminaram e a terceira estava prevista para decorrer ao longo de julho, seguindo-se a quarta e última fase de 01 de outubro a 02 de novembro. Porém, o novo calendário prevê agora apenas uma terceira fase, que irá decorrer entre 01 de setembro e 01 de outubro.

O IEFP não avança no site explicações sobre as alterações ao calendáresio e, contactado o gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também não respondeu até ao momento.