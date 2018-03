Teodora Cardoso defende reforma das carreiras da Função Pública

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, defende que se use a margem financeira criada com a aposentação de funcionários públicos para avançar com uma reforma das carreiras da Administração Pública.

O CFP calculou que a saída de um grande número de pessoas que atingem a idade de reforma na Administração Pública, com salários de fim de carreira, e a entrada de novos trabalhadores em início de carreira, com salários mais baixos, (o chamado ‘wage drift’) permite uma margem financeira de 170 milhões de euros por ano.

“O que é importante é aproveitar isto para fazer na Função Pública ajustamentos que nunca foram feitos no passado”, defendeu Teodora Cardoso, em entrevista à agência Lusa.