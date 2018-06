Tensão política e comercial desvaloriza euro

O euro caiu hoje face ao dólar, com a tensão política na Alemanha em torno dos refugiados e o conflito comercial entre Washington e Pequim.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1570 dólares, quando na segunda-feira ao final da tarde negociava a 1,1619 dólares.

Segundo analistas, o euro, que também recuou face ao iene, tem estado pressionado pela incerteza em torno da coligação governamental alemã.

Na segunda-feira, a direita alemã impôs um prazo de duas semanas à chanceler Angela Merkel para negociar uma solução europeia para o desafio migratório e evitar que o país feche as fronteiras.

A chanceler alemã disse que vai procurar soluções para a crise migratória à escala europeia e bilateral, após as divergências manifestadas nos últimos dias com o seu ministro do Interior, Horst Seehofer (da CSU, direita bávara).

Os investidores têm estado também atentos ao conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na segunda-feira à noite que vai impor taxas alfandegárias suplementares de 10% sobre importações chinesas que ascendem a 200 mil milhões de dólares, em resposta às represálias chinesas pelas tarifas que tinha imposto.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump argumentou que “foram tomadas medidas suplementares para encorajar a China a mudar as suas práticas injustas e a abrir o seu mercado aos bens norte-americanos”.

Na semana passada, Trump já tinha anunciado a imposição de tarifas alfandegárias de 25% sobre importações chinesas que ascendiam a 50 mil milhões de dólares, o que suscitou uma resposta idêntica por parte de Pequim.

A China reagiu hoje considerando que a nova ameaça dos Estados Unidos é “uma chantagem” e advertiu que tomará “medidas enérgicas” em resposta.

Divisas……….hoje…………….segunda-feira

Euro/dólar……1,1570……………….. 1,1619

Euro/libra……0,87846……………… 0,87678

Euro/iene…….127,19……………….. 128,39

Dólar/iene……109,93……………….. 110,50