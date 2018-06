Tem um drone? Estas são as primeiras regras aprovadas pelo Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) deu “luz verde” às primeiras regras da União Europeia (UE) sobre os drones, que visam proteger os consumidores e as empresas, garantindo ao mesmo tempo o respeito pela proteção de dados, pela privacidade e pelo meio ambiente. Os drones que possam causar danos em caso de colisão terão de ser registados, devendo todos estar identificados.

“As primeiras regras à escala europeia sobre os drones (aeronaves não tripuladas) visam garantir a segurança e a privacidade e trazer clareza jurídica a este sector”, revela o PE em comunicado, na sequência da votação realizada nesta terça-feira, a 12 de junho, pelos os eurodeputados referente a uma série de novas regras de segurança aérea para permitir que os drones, seja qual for o seu tamanho, possam voar em segurança no espaço aéreo europeu, estabelecendo assim uma legislação coerente e clara.

A legislação foi aprovada esta terça-feira, 12 de junho, pelo Parlamento Europeu, por 558 votos a favor, 71 contra e 48 abstenções. As regras já estavam acordadas com os Estados-membros e têm por objetivo dar resposta ao desenvolvimento do setor dos drones e aos problemas que estes podem colocar a nível da aviação civil.