Tem um alojamento local no Airbnb e Booking e não sabe a quem deve passar fatura? O Fisco explica

Tem uma casa em regime de alojamento local, com as reservas feitas através de intermediários como o Airbnb e do Booking, e não sabe a quem deve passar as faturas ou os recibos? Aos angariadores ou aos hóspedes? O fisco responde: está sempre obrigado a passar uma fatura ao cliente final, com todas as taxas de serviço e comissões devidas à Booking incluídas. Já a comissão que a Airbnb cobra ao hóspede não deverá constar do documento passado pelo anfitrião.

O esclarecimento consta de um pedido de informação vinculativa de um contribuinte relativo à actividade de “Alojamento mobiliado para turistas, a que corresponde o código CAE 55201 e cuja resposta da administração fiscal foi agora publicada no site da Autoridade Tributária (AT).

“As faturas ou recibos relativos aos serviços de alojamento local que a requerente presta devem ser emitidos em nome dos hóspedes destinatários de tais serviços e não das empresas que intermedeiam as reservas e/ou pagamentos desse alojamento”, explica a AT em resposta à questão colocada no pedido de informação vinculativa.