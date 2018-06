Tecnologia brilha num fecho positivo de Wall Street

As ações tecnológicas norte-americanas voltaram a estar em destaque esta sexta-feira, numa sessão de ganhos generalizados. Dados robustos da diminuição do desemprego nos EUA e a diminuição da instabilidade política na Europa levaram Wall Street a fechar em alta.

“A tecnologia não está na linha da frente do grupo que vai sofrer com o que está acontecer em relação às tarifas na União Europeia, enquanto os outros [setores] estão”, explicou Daniel Morgan, gestor de portefólio da Synovus Trust, à agência Reuters.

O índice tecnológico Nasdaq subiu 1,51% para 7.554,33 pontos e encontra-se a apenas 1% de máximos históricos, enquanto o índice sectorial S&P Tech fechou a ganhar 1,97% para 1.247,55 pontos, após ter tocado o valor intraday mais alto de sempre.

O índice industrial Dow Jones avaçou 0,9% para 24.634,63 pontos e o financeiro S&P 500 subiu 1,08% para 2.734,43 pontos, a beneficiar dos dados do desemprego publicados esta sexta-feira. O número de postos de trabalho aumentou em 223 mil e os salários subiram 0,3% em maio, após uma diminuição de 0,1% no mês anterior, segundo dados publicados pelo Labor Department.

“Dados sólidos em toda a linha estão a dar confiança a Wall Street de que a desaceleração do PIB que vimos no primeiro trimestre foi transitória”, disse Anwiti Bahuguna, gestor de portfolio sénior da Columbia Threadneedle Investments à Reuters. “Além disso, há alguma estabilidade na frente política europeia”.

O reforço do mercado de trabalho, que foi maior que o estimado pelos analistas, animou os investidores e ajudou a consolidar as expetativas de que a Reserva Federal norte-americana suba a federal funds rate, este mês, já que a taxa de desemprego está em 3,8%, em mínimos de 18 anos.

No mercado cambial, a moeda norte-americana apreciou-se 0,27% contra o euro para 1,1662 dólares e, face à par japonesa, 0,63% para 109,51 ienes. Em relação à libra, depreciou-se 0,38% para 1,3349 dólares. Os juros das Treasuries a 10 anos avançaram 4,18 pontos base para 2,90%.

Apesar do sentimento positivo na abertura das bolsas norte-americanas, os investidores continuam atentos aos desenvolvimentos da política comercial de Donald Trump. O Departamento do Comércio norte-americano anunciou esta quinta-feira a suspensão da isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da UE, Canadá e México. A decisão fez dispara as tensões comerciais e são esperadas represálias dos parceiros.