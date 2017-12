Taxa de juro para financiamento de compra de casa sobe ligeiramente em novembro

A taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação subiu ligeiramente em novembro (0,1 pontos base para 1,017%), quando comparado com o mês de outubro, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quanto ao financiamento para aquisição de habitação, a tarifa mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,039%, valor 0,1 ponto base face a outubro (1,038%). Já o valor médio da prestação vencida diminuiu um euro em relação ao mês anterior, fixando-se em 239 euros.

“Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 1,660% no mês em análise, traduzindo uma redução de 2,6 pontos base”, refere o relatório do INE, acrescentando que, para o financiamento para aquisição de habitação neste tipo de contratos, a taxa passou de 1,681% em outubro para 1,658% em novembro.

Segundo o organismo de estatística português, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 75 euros no mês passado, face ao mês anterior, atingindo os 51.646 euros.

Interest rate with slight increase https://t.co/GHAeSJmqFK — INE Portugal (@pt_INE) December 20, 2017

Os juros da dívida portuguesa estiveram esta manhã inalterados a dois anos e a descer a cinco e a 10 anos em relação a terça-feira. Por volta das 8h40 de Portugal Continental, os juros a dez anos estavam a descer para 1,785%, contra 1,803% na terça-feira e 1,760% em 18 de dezembro, um mínimo desde maio de 2015.