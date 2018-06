Tarros e Arkas fazem a primeira escala em Leixões

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), diz em comunicado que com os novos operadores, Leixões reforça ligação com o mercado do Mediterrâneo.

Os armadores Tarros e Arkas fizeram a primeira escala no Porto de Leixões com o Vento di Zéfiro. A estreia ocorreu esta quarta-feira, 13 de junho, e marca o início de uma ligação regular a partir deste porto com o mercado do Mediterrâneo, diz a nota.

A partir de agora, com o serviço Great Pendulum, o Porto de Leixões vai ter ligações regulares com portos em Itália, Grécia, Turquia, Líbano, Egito e Marrocos.