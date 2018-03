O país já alertou que não pretende uma guerra cambial, mas, caso aconteça, vai proteger-se. Apesar de o efeito ser menor para a Europa, as empresas do setor no continente não deverão passar imunes. A Comissão Europeia lançou um aviso na forma de uma lista (de 10 páginas) com produtos passíveis de serem utilizados como retaliação.