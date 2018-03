TAP volta a apoiar exportações a partir do norte

Depois de um período em que a TAP e as principais associações empresariais do norte entraram em rota de colisão por via da descontinuação de algumas rotas consideradas muito importantes para as exportações da região, a transportadora aérea nacional decidiu recolocar no ativo algumas delas.

É neste âmbito que, na próxima sexta-feira, o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, estará no Porto para assinar uma série de protocolos, nomeadamente com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Comercial do Porto (ACP), Associação de Têxteis e Vestuário de Portugal (ATP), Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

A assinatura destes acordos antecede os voos inaugurais das novas rotas que a companhia passa a operar a partir de 25 de março e a partir do Porto, com destino a Barcelona, Milão, Londres (London City) e Ponta Delgada.