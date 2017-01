TAP exige pagamento de reservas de lugares em todos os voos mas apenas nas tarifas mais baratas

Segundo um porta-voz da companhia aérea portuguesa, a cobrança pela mudança de lugar foi suspensa por alguns dias mas apenas “devido a questões técnicas relacionadas com o sistema informático”.

Interrogado sobre se a TAP adota procedimentos semelhantes às companhias aéreas low-cost, como é o caso da exigência de custo adicional pela reserva de lugar feita pelos passageiros, aquela fonte esclarece que este pagamento se aplica a todas as rotas na Europa e Norte de África operadas pela TAP e apenas nas tarifas mais baixas Discount e Basic.

“A TAP concorre efetivamente com companhias low-cost e com todas as outras, como não poderia deixar de fazer. O modelo de pagamento por reserva de lugar é comum à maioria das companhias aéreas, inclusivamente as designadas de “bandeira” (hoje em dia, a exceção são as companhias que não adotaram este modelo) “, sublinhou.