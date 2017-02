TAP criticada no parlamento madeirense

Falando durante o debate de um projeto de resolução que recomenda ao governo central que “assegure o fim da discriminação da TAP” em relação à Madeira e ao Porto Santo, o deputado acusou a “geringonça” de, ao reverter a privatização da TAP, não ter garantido que a empresa não se transformava numa “low-cost”.

“A primeira medida que tomaram foi aumentar o salário do presidente da TAP, de 30 para 40 mil euros ao mês”, disse. A proposta social-democrata critica os preços praticados pela TAP nas ligações entre a Madeira e o continente e as várias restrições impostas, o que levou o PSD regional a exigir da empresa “respeito” pelos madeirenses. O deputado critica ainda o facto do presidente da TAP, Fernando Pinto, “nem ter respondido a um pedido do parlamento regional de agendamento de uma audição aprovada por unanimidade”.

Também a oposição criticou a transportadora aérea nacional embora vários deputados tenham acusado o governo Regional de não conseguir atrair mais empresas para a linha aérea e de não ser capaz de alterar as regras do subsídio de mobilidade.