TAP afirma que “está fora de questão” voar para o Montijo

O porta-voz da TAP, André Soares, explicou que a empresa é a única companhia que opera no aeroporto Humberto Delgado no esquema de hub, como plataforma de transferência de passageiros. Em declarações à agência Lusa, o responsável esclareceu que a TAP traz “passageiros das Américas e de África para a Europa, chegam a Lisboa e apanham outros voos para outros destinos na Europa, 60% do tráfego da TAP é para este tipo de passageiros”.

Por esta razão, para a TAP, “está fora de questão transferir parte de operação no Montijo e manter outra parte em Lisboa, porque isso não permitiria dar resposta as necessidades de tráfego da companhia”. Segundo André Soares, hoje em dia o crescimento da TAP torna-se “cada vez mais difícil” no aeroporto Humberto Delgado “por limitações várias e porque o aeroporto está muito perto do seu esgotamento”.

“Tudo o que seja cumprimento daquilo que é a estratégia da TAP que é crescer, ter cada vez mais voos e mais passageiros é cada vez mais difícil. A capacidade está quase no limite, sempre que queremos acrescentar rotas ou crescer em determinados horários para melhor servir os passageiros torna-se difícil”, disse. A TAP defende assim “há vários anos” uma solução para este problema que impede que a companhia aérea cresça de acordo com aquilo que pretende fazer.