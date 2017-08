Swaps: Governo e Santander chegam a acordo

Governo e Santander Totta anunciaram um acordo que irá colocar um final aos litígios judiciais referentes ao conjunto de contratos de swaps de cobertura de taxa de juro celebrados com empresas públicas de transportes, de acordo com o comunicado remetido pelo Ministério das Finanças.

“No quadro deste acordo, o Estado Português assegurará que as empresas cumpram as sentenças já proferidas pelo tribunal de Londres que reconhecem a validade dos referidos contratos e a conduta profissional do Banco Santander Totta, e desistirá do pedido de admissão de recurso pendente mas ainda não aceite pelo Supremo Tribunal Inglês”, realça o ministério liderado por Mário Centeno em informação remetida à imprensa.

Da parte do Banco Santander Totta, esta instituição “desistirá da ação e pedido de indemnização contra o Estado e contra o IGCP pendente nos tribunais portugueses e concederá em contrapartida um empréstimo de longo prazo à República Portuguesa que implicará uma poupança nos seus custos de financiamento”.