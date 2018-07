Supervisores financeiros voltam a alertar para riscos da compra de moedas virtuais

O Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) voltaram a alertar os consumidores para os riscos da compra de moedas virtuais.

Num comunicado, as autoridades de supervisão do sistema financeiro referem que nos últimos meses têm surgido no mercado diversas plataformas de negociação de moedas virtuais, por exemplo Bitcoin, Ether e Ripple.