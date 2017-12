Suécia: Bancários substituídos por robôs não vão ficar desempregados, garante regulador

O regulador financeiro da Suécia afirma que a indústria financeira do país está a crescer a um ritmo rápido o suficiente para garantir que os milhares de executivos e de bancários que vão ser substituídos por robôs ainda sejam necessários.

“O desemprego é muito baixo na Suécia, o setor financeiro está a crescer, a economia é forte”, disse o vice-diretor geral da Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia, Martin Noreus, numa entrevista à Bloomberg. Segundo explicou à agência, em declarações proferidas em Estocolmo, a maioria dos trabalhadores dos bancos afetados não terá dificuldade em encontrar novos postos de trabalho no setor financeiro.

“Tem de aceitar que às vezes as empresas precisam de se reorganizar e reestruturar, de se adaptar ao desenvolvimento tecnológico e isso levará a mudanças e, é claro, deve-se estar ciente de que isso pode ser muito doloroso para as empresas e os funcionários. Porém, é uma consequência natural do desenvolvimento económico”, justificou o responsável do regulador.