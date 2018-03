Subsídio de insularidade divide PSD e oposição na Madeira

O subsídio de insularidade foi um dos assuntos em debate na sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. Durante a discussão, de uma proposta de decreto apresentada pelo PCP, o PSD acusou a oposição de apresentar propostas “demagógicas, impraticáveis, e questionáveis” até do ponto de vista legal. PS, BE e PTP defenderam que este subsídio de insularidade deve incluir trabalhadores da função pública e também do privado.

A Assembleia Regional debateu esta terça-feira uma proposta do PCP sobre a aplicação do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da Região Autónoma.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, salientou que os comunistas defendem que um residente na Região deve ter “os mesmo direitos” que um que resida no Continente ou nos Açores e alertou que por exemplo um capaz de compras no Continente sai muito mais barato do que na Madeira.