Subsídio de férias deve ser pago antes do início do período de férias, lembra Fórum

A partir de 1 de janeiro de 2018, o subsídio de férias deve ser pago antes do início

do período de férias ou proporcionalmente, em caso de gozo interpolado de férias, lembra o Fórum para a Competitividade no nº 1 da sua nova publicação “Perspectivas Empresariais”.

Por seu turno, adiantam, o subsídio de Natal deverá ser pago aos trabalhadores do sector privado até 15 de dezembro de cada ano. “Não obstante, por acordo entre as partes ou mediante regime em sentido distinto previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, poderá ser estabelecido o pagamento fracionado, ou outro, dos subsídios de férias e de Natal”.

Em termos de nova legislação para este ano, que o Fórum compila na sua nova publicação trimestral, é destacado ainda que a partir de 1 de janeiro de 2018, a retribuição mínima mensal garantida para os trabalhadores a tempo completo (salário mínimo) passa a ser de 580 euros.