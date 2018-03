Subida dos juros europeus a meio de 2019 “não é irrealista”, segundo Weidmann

O presidente do Bundesbank acredita que as taxas de juro de referência da zona euro poderão sofrer alterações em meados do próximo ano. Numa altura em que os juros estão em mínimos históricos há dois anos, o Banco Central Europeu (BCE) começa a normalizar a política monetária e os mercados apostam numa subida a meio de 2019, Jens Weidmann veio dar força às expetativas.

“Os mercados prevêem uma primeira subida dos juros aproximadamente em meados do ano 2019, o que seguramente não é de todo irrealista”, afirmou o responsável do banco central alemão e membro do Conselho de Governadores do BCE, num discurso em Viena.

Desde março de 2016, que o BCE mantém as taxas de juro na zona euro inalteradas e em mínimos históricos. A taxa de juro diretora está em 0%, enquanto a taxa de juro aplicável à facilidade de depósito permanece nos -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez em 0,25%.