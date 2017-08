Subida de Jean-Luc Mélenchon nas sondagens baralha as intenções de voto em França

A descolagem do candidato de extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, nas sondagens às presidenciais em França não para. Depois de ultrapassado o candidato de direita, François Fillon, numa sondagem da Kantar Sofres-Onepoint divulgada no domingo, são já vários os analistas que acreditam que Mélenchon pode vir a alterar o xadrez político na corrida ao Palácio do Eliseu e causar problemas à direita na primeira volta das presidenciais de 23 de abril.

“O impressionante avanço de Jean-Luc Mélenchon reconfigurou totalmente os dados nesta eleição”, afirma Gael Sliman, o responsável pela sondagem às intenções de voto da Odoxa. “A (menos) de duas semanas das eleições, temos quatro candidatos que ainda podem ganhar, o que é inédito”.

Com um discurso marcado pela defesa das classes sociais mais desfavorecidas e redistribuição da riqueza, o candidato de 65 anos tem vindo a conquistar o eleitorado francês. Num país abalado por sucessivos atentados terroristas e pelo crescimento do desemprego e precariedade, Jean-Luc Mélenchon defende ainda o fim das medidas de austeridade e reporta-se como um fervoroso apoiante da saída da França da União Europeia e da aliança militar ocidental (NATO).