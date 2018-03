Stephen Hawking: uma vida sempre sob o signo da Física

Os pais quiseram que seguisse Medicina e o próprio Stephen Hawking queria estudar Matemática, mas a inexistência de um curso empurrou-o para a Física, cumprindo um destino sempre ligado aos grandes nomes da disciplina, a que junta também o seu.

Stephen Hawking nasceu no mesmo dia da morte de Galileu Galilei – 8 de janeiro –, mas três séculos depois do falecimento do físico italiano, responsável pela determinação da lei da queda dos corpos e enunciou o princípio da inércia. Curiosamente, Galileu começou por estudar Medicina, por desejo do pai, que o matriculou nesse curso, na Universidade de Pisa.

Hawking entrou na University College, Oxford, em 1959, onde estudou física, tendo como principais interesses a termodinâmica, a relatividade e a mecânica quântica.