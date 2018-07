Startup Lisboa e WPP lançam programa de aceleração para startups de comunicação

A Startup Lisboa e o grupo de comunicação empresarial WPP apresentaram esta terça-feira o “WPP Booster”, um programa de aceleração destinado a startups na área de comunicação e marketing, fruto de uma parceria entre a empresa e a incubadora. Ambos procuram inovação e projetos cujo modelo de negócio seja sólido.

Criatividade (redes sociais, desenvolvimento de conteúdos…), media e predictive analytics (estratégia e tratamento de dados) e tecnologia (realidade virtual, inteligência artificial…) são os segmentos de atividade que a primeira edição deste programa irá abranger. “Acreditamos em talento”, afirma Tim Solomon, ex-CEO da Ogilvy e líder da iniciativa, à margem do lançamento do WPP Booster.

A aceleradora de comunicação, cuja duração é de até um semestre, está a partir de hoje a receber candidaturas de startups em early stage. Da WPP os empreendedores interessados podem contar com acesso a mentores especialistas por disciplina de comunicação, bem como a clientes do grupo e ao espaço Garagem, o cowork para trabalho, reuniões e de networking.

A empresa prevê que cerca de 15 startups cheguem ao dia do pitch e, desse universo, espera investir na mais inovadora. “Se encontrarmos alguma de que gostarmos vamos tentar fazer um investimento”, explica Tim Solomon aos jornalistas, sem adiantar valores. O montante para apoiar a(s) startup(s) preferida(s) será oriundo de fundo de investimento em capital de risco que o grupo tem em Portugal.

Miguel Fontes, CEO da Startup Lisboa, considera que atualmente “é absolutamente essencial a ligação entre o mundo de empreendedores ao mundo mais corporate, mais estabilizado”. “Há um espaço de partilha de que se pode beneficiar (…) Atuamos mais na área da Tecnologia, mas todas as startups podem ter a capacidade para acrescentar valor”, sublinhou, no mesmo evento.

“Não andamos a brincar aos negócios”, disse, frisando que a incubadora que dirige apoia as microempresas através de mentorias por parte de parceiros e de experiências interpares e facilitam o contacto com investidores. Com a parceria, espera levar “o talento residente ao serviço da comunidade incubada na Startup Lisboa”.