Starbucks abre primeira loja em Braga

A Starbucks acaba de abrir a sua primeira loja em Braga, situada no Centro Comercial Liberdade Street Fashion. A abertura deste novo espaço acontece no seguimento do plano de expansão da marca em Portugal.

O presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, considerou que a abertura deste novo espaço reflete “o carácter cosmopolita, dinâmico e competitivo que faz de Braga uma cidade do mundo, com capacidade para atrair talentos nacionais e internacionais e projetos empreendedores, sobretudo nas áreas da ciência e da tecnologia”. O espaço, com presença nas principais metrópoles de todo o mundo, conta com 15 novos baristas formados para preparar de forma artesanal milhares de combinações de bebidas personalizadas para cada cliente, sobretudo de café, a bebida mais reconhecida desta marca. Com localização numa das avenidas mais emblemáticas da cidade de Braga, para além do espaço interior conta também com uma esplanada. Continuar a ler