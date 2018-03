Standard and Poor’s mantém ‘rating’ e perspetiva de Portugal inalterados

A Standard and Poor’s manteve esta sexta-feira o rating de Portugal no primeiro nível de investimento (BBB-) com perspetiva estável. Tal como antecipado pelos analistas, após a surpresa da última avaliação, a agência de notação financeira foi desta vez mais cautelosa e não fez quaisquer alterações.

“O outlook estável equilibra as expetativas de um crescimento económico sólido e de maior consolidação orçamental nos próximos dos anos, contra as vulnerabilidades do elevado, apesar de em queda, endividamento externo dos setores privado e público”, refere o relatório da agência, acrescentando que o rating de Portugal tem sido suportado pelas “perspetivas de crescimento económico, maior redução do défice, melhorias no perfil da dívida e a política acomodatícia do Banco Central Europeu (BCE)”.

A S&P projeta que, após um crescimento económico de 2,7% em 2017, o crescimento do produto interno bruto (PIB) nacional modere para 2,3% em 2018 e continue a desacelerar gradualmente até 1,8% em 2021.