Sri Lanka levanta estado de emergência

“Após analisar a situação da segurança pública, ordenei a revogação do estado de emergência desde a meia-noite de ontem”, anunciou hoje na sua conta da rede social Twitter o presidente do país, Maithripala Sirisena.

O Sri Lanka decretou a 06 de março o estado de emergência com duração de dez dias em todo o país, após tumultos contra a minoria muçulmana e violências intercomunitárias.

Esta medida, que não era utilizada há sete anos, coincidiu com a imposição no dia anterior do recolher obrigatório na região turística de Kandy (centro), após a descoberta do corpo de um muçulmano nos escombros de um edifício ardido.