Sporting: Álvaro Sobrinho vai apoiar candidato com melhor modelo de gestão

“Como sócio não tenho nenhum candidato, aquele que apresentar o melhor modelo de gestão, a melhor proposta para o clube, nós dois [o próprio e a Holdimo] não vamos discutir pessoas. Temos de ver os projetos que cada um apresenta", diz Álvaro Sobrinho.

O empresário, Álvaro Sobrinho (C), à chegada para participar na assembleia geral de destituição dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal, convocada pela mesa da assembleia geral, no Altice Arena em Lisboa, 23 de junho de 2018. TIAGO PETINGA / LUSA