SPGM lança linha de 10 milhões de euros para startups

A SPGM – Sociedade de Investimento, o IAPMEI, o Turismo de Portugal e as sociedades de garantia mútua (SGM) Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante, criaram uma linha de apoio específico para as startup, a Linha Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 – Start Up.

Em comunicado, a SPGM refere que “os beneficiários são microempresas na fase inicial do seu ciclo de vida, com quatro ou menos anos de existência, e com um mínimo de 15% de capitais próprios”, sendo que o montante global da linha, “que tem um prazo de vigência de até 12 meses após o seu inicio, é de 10 milhões de euros”, dos quais até 5% se destinam exclusivamente a empresas do setor primário.

O prazo das operações apoiadas poderá ir até oito anos, contando todas as startup com um período de carência de capital até 24 meses. “As operações de crédito a celebrar no âmbito da presente linha beneficiam de uma garantia autónoma à primeira solicitação prestada pelas SGM, destinada a garantir até 75% do capital em dívida em cada momento do tempo”.