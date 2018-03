S&P: Aumento do salário mínimo não prejudicou competitividade da economia de Portugal

A agência justificou a sua perspetiva com a ponderação da continuação do “crescimento económico sólido e da consolidação orçamental nos próximos dois anos” com as “vulnerabilidades da elevada, se bem que em queda, dívida externa privada e pública”.

A economia, na opinião da S&P, deve manter um ritmo de crescimento forte, se bem que em perda de velocidade, depois de em 2107 se ter expandido 2,7%, “o mais forte ritmo de crescimento em cerca de duas décadas”.

A SA&P prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) aumente 2,3% em 2018 e 1,8% em 2021, crescimento este que tem uma base alargada, “com contributos positivos de quase todos os setores”.