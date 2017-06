Na sua opinião, o que é necessário para ser um Master Sommelier?

A resposta mais curta é que é necessário ser capaz de passar um teste muito difícil e abrangente que inclui teoria, serviço e capacidade de prova. Cada uma dessas áreas requer um conjunto de competências únicas, mas todas são relevantes para a profissão.

Depois de terminar o ensino secundário, pensou fazer um curso de Música. Depois decidiu mudar para Engenharia Informática. Quando é que se apercebeu que o vinho era a sua maior paixão?

O vinho já era um ‘hobby’ sério nos meus últimos anos durante o ensino secundário. Após algum tempo na indústria tecnológica, tornou-se claro que eu teria vontade de mudar o meu foco para o vinho. Inicialmente, foi uma decisão difícil porque estava a ter sucesso no campo tecnológico e tive de desistir disso e dar uma espécie de salto de fé.

É muito complicado para si identificar em prova cega somente através do paladar ou do olfato? Existe alguma espécie de “talento natural” ou deve-se a um treino intenso?

Não consigo fazer um desenho básico nem encestar um cesto de basquete, mas sou bastante bom em provas cegas. A existir algum talento natural, diria que é uma capacidade mais analítica que sensorial. Embora, para ser completamente honesto, nada disto é magia, é, apenas, um processo dedutivo. Ainda assim, parece magia porque, na realidade, a magia é, simplesmente, um processo considerado misterioso pelas pessoas que não percebem o que estás a fazer.

Acredita que a imagem dos sommeliers está a mudar? Ou ainda existem muitos estereótipos?

Ambos. Alguns destes estereótipos têm fundamento. Já tivemos o estereótipo do ‘sommelier’ formal e elitista, com o tradicional tastevin; agora temos o estereótipo do hipster de camisa aos quadrados de flanela que tenta convencer os clientes a beber vinhos obscuros e oxidados. São ambos perigosos e é muito importante combater isto se queremos que a profissão evolua.

E conhece vinhos portugueses? Qual é o seu preferido?

Tenho alguma vergonha em admitir que existem alguns países produtores de bons vinhos sobre os quais sei pouco – é o caso de Portugal. Da última vez que fui visitei Portugal, fiquei muito bem impressionado com os vinhos da Filipa Pato. Desta vez, vou ficar alguns dias, em Portugal, depois do Wine Summit, para me encontrar com alguns produtores e gravar um podcast para a GuildSomm. Mal posso esperar para aprender mais! O estereótipo que temos, nos Estados Unidos, é que os vinhos portugueses ou são tintos excessivamente rústicos, ou reinterpretações excessivamente modernas ou brancos muito simples e acídulos. Claro que estes estereótipos existem por algum motivo, mas, tal como em qualquer parte do mundo, existem grandes descobertas por fazer.