Sonae reforça peso das mulheres em posições de liderança

A Sonae está entre as empresas europeias com maior percentagem de mulheres em posições de liderança, segundo a análise elaborada pela European Roundtable of Industrialists (ERT), organização que junta líderes das principais empresas europeias e que é citada por um comunicado oficial do grupo. No final do último ano, 32,9% das posições de liderança na Sonae eram já ocupadas por mulheres, ou seja, um em cada três cargos tinham uma liderança feminina.

A Sonae pretende continuar a reforçar o peso das mulheres em posições de liderança, “tendo estabelecido como objetivo garantir até 2020 uma representação de 30% nos níveis ‘senior e top management’ da organização.

Este peso crescente das mulheres em posições de topo na Sonae já é visível ao nível do Conselho de Administração e no Conselho de Supervisão da Sonae, “onde hoje um em cada quatro membros é mulher, e representa uma forte evolução desde 2013”, refere ainda o comunicado.