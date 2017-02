Sonae é melhor empresa do mundo para estudantes de MBA

A Sonae foi hoje considerada a melhor empresa do mundo para estudantes de MBA (Master of Business Administration). Atribuído pela Associação Internacional de MBAs (AMBA) na categoria ’MBA Employeer’, o prémio reconhece a abordagem da Sonae na atração e desenvolvimento de talento, nomeadamente com um percurso ao nível do MBA, e o investimento em parcerias duradouras com escolas de gestão.

A seleção do vencedor é feita em função de uma análise e de uma avaliação de diversas dimensões, tais como o percurso ao nível do MBA e ao nível do investimento em parcerias perduráveis com escolas de gestão. A Porto Business School, instituição com a qual a Sonae mantém uma relação estreita há já vários anos, apoiou a empresa na apresentação desta candidatura, considerando a importância de demonstrar, nomeadamente, os pontos de “sucesso da estratégia da organização, a implementação das práticas de recrutamento promotoras de inclusão em diferentes fontes de talento e a importância do MBA no desenvolvimento estratégico e para a marca”.

Em comunicado, a empresa faz jus ao reconhecimento enquanto escola de líderes e de desenvolvimento de talentos. “Desde sempre que a Sonae procura proporcionar às suas pessoas, independentemente da função, geração ou geografia, experiências que potenciem o seu crescimento pessoal e profissional. O MBA assume-se como uma ferramenta relevante, seja como fonte de captação de talento externo ou de desenvolvimento de potencial interno”, sublinha Maria Antónia Cadilhe, diretora de Talent Management & Development da Sonae(na foto, recebendo o troféu).