Sonae e CTT criam plataforma de comércio electrónico

Sonae – SGPS informou o mercado que celebrou um acordo de constituição de sociedade com os CTT – Correios de Portugal, (CTT) para a exploração de uma oportunidade de negócio no sector do comércio eletrónico.

Este acordo estabelece os principais parâmetros para a criação de uma empresa que terá como acionistas a Sonae (50%) e os CTT (50%).

O investimento necessário para a implementação do projeto será de 10 a 15 milhões de euros nos dois primeiros anos de operação, repartido em partes iguais entre as duas empresas.