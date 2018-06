Sócios do Sporting estão dispostos a pagar para que a assembleia-geral se realize

Dezenas de sócios do Sporting estão disponíveis para suportar as despesas da assembleia-geral a fim de destituir a atual direção liderada por Bruno de Carvalho. A iniciativa surge numa altura em que o conselho diretivo de Alvalade se mostra para reticente em providenciar os meios necessários para a realização da reunião magna, considerando que esta é “ilegítima”, avança o jornal “Correio da Manhã”.

Segundo o jornal, para a realização da assembleia-geral, agendada para dia 23, são necessários cerca de 150 mil euros. Só o aluguer da Altice Arena, a maior sala de espetáculos do país, custa entre 70 e 80 mil euros e o conselho diretivo ameaça não suportar as despesas. No entanto, há associados com disponibilidade financeira para ajudar a Mesa da Assembleia Geral.

O Tribunal Cível de Lisboa indeferiu a providência cautelar relacionada com o pedido de realização da assembleia-geral por questões de segurança. O juiz entende que não há dúvidas sobre a legitimidade da ação, já que foi interposta pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral.