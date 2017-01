SNS português entre os quinze melhores da Europa, à frente do inglês e espanhol

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) português registou em 2016 uma subida de seis posições no ranking anual do Euro Health Consumer Index para o 14º lugar. Sob a perspetiva do consumidor, Portugal conseguiu uma classificação de 763 pontos em mil possíveis, numa avaliação aos sistemas de saúde de 35 países europeus.

Desta vez numa perspetiva diferente da habitual (a do consumidor), o sistema de saúde português aparece bem pontuado nas áreas dos direitos dos doentes, dos resultados dos tratamentos e da prevenção.

Já as áreas em que o país aparece com pontuação mais baixa são as da acessibilidade – devido à perceção negativa dos doentes sobre os tempos de espera – e o da “diversidade e abrangência dos serviços prestados”.