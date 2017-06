Síria: Mais de 40 mil crianças estão na linha de fogo em Raqqa, diz ONU

A UNICEF alertou que mais de 40 mil crianças estão na linha de fogo com o aumento dos conflitos na cidade de Raqqa, na Síria. Segundo o diretor regional da UNICEF para o Médio Oriente e norte da África, Geert Cappelaere, pelo menos 25 crianças foram mortas e muitas ficaram feridas na última onda de violência na região.

Cappelaere informou que hospitais e escolas estão a ser constantemente atacados e as pessoas que tentam fugir da área correm o risco de serem mortas ou feridas. “As crianças estão a ser privadas das necessidades básicas e pouca ajuda tem chegado a Raqqa desde 2013 por causa da violência e do acesso restrito”.

O conflito resultou num deslocamento maciço por toda a cidade, onde há aproximadamente 80 mil crianças vivem em abrigos ou acampamentos temporários. a UNICEF pediu a todas as partes envolvidas no conflito que protejam as crianças, garantido uma passagem segura e que protejam as pessoas que estão a tentar fugir da cidade de Raqqa.