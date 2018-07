Sindicato contesta números avançados pelo SESARAM relativamente à greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica

“Nem pensar. Basta ir aos serviços para ver que a adesão à greve ultrapassa esses dados do Serviço Regional de Saúde (SESARAM)”. Esta foi a reacção de Fernando Zorro, vice-presidente da delegação regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde para as áreas de Diagnóstico e Terapêutica avançados pelo SESARAM que dava conta de uma adesão de 30%, nos cuidados hospitalares, e de 32%, nos cuidados primários, no turno da manhã.

O sindicalista volta a confirmar uma adesão à greve entre os 75% e os 80% de adesão, no turno da tarde, tal como tinha acontecido na parte da manhã, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. “Entre os serviços mais afetados estão as análises clínicas e a radiologia por serem serviços com maior fluxo”, diz Fernando Zorro.

Este números no entanto apresentam uma discrepância face aos avançados pelo SESARAM. Fernando Zorro contesta os dados. “Não conseguimos fazer um enquadramentos dos números avançados pelo SESARAM”, explica.