Simplex 2019: Governo quer tecnologia para ver quem é desempregado de longa duração

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa anunciou novas ideias para o programa ‘Simplex’ de 2019, com o objetivo de controlar o uso abusivo de medicamentos e a fraude alimentar, bem como encontrar possíveis desempregados de longa duração para os poder voltar a inserir no mercado de trabalho.

Em entrevista à “Antena 1”, a representante do Governo adiantou que o programa de modernização pretende entrar, assim, na área do Emprego e da Saúde. “Nós lançámos agora um concurso – e é uma aposta no futuro já – para projetos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados que não são só robôs, são muito mais que isso”, disse à rádio Maria Manuel Leitão Marques.

Segundo a porta-voz do Executivo português, as iniciativas permitem, por exemplo, “detetar a prescrição excessiva de antibióticos e evitá-la; detetar mais facilmente a fraude na segurança alimentar ou prever que a pessoa, pelo seu perfil, pode ser um desempregado de longa duração, e dar-lhe uma atenção mais atenção mais personalizada e uma formação mais dirigida para o reinserir mais depressa no mercado de trabalho”.

Em relação ao robô LOLA, que dará dicas aos cidadãos, Maria Manuel Leitão Marques afirma que a ideia é libertar “os preciosos recursos humanos da Função Pública” para tarefas mais exigentes que resolvem problemas complexos dos cidadãos.

Na mesma entrevista, a governante reforça ainda que prefere sempre entendimentos à Esquerda e que são precisos valores dessa ideologia porque “as desigualdades continuam a crescer”.