Sim, ouviu bem: Gaes fecha ano a faturar mais de 200 milhões

A GAES – Centros Auditivos, líder ibérica no setor da reabilitação auditiva, encerrou o ano fiscal de 2016 com um novo recorde de faturação, alcançando o valor de 201.908.047 euros. Com um crescimento de 5,8% quando comparado com o período homólogo, a empresa consolida a sua liderança no setor auditivo em Portugal e a sua posição como uma das principais cadeias mundiais em distribuição de aparelhos auditivos.

Ainda sobre o desempenho em território nacional a empresa detalha, em comunicado, que apresentou uma faturação no final de 2016 superior quando comparado com o período homólogo, traduzindo-se num aumento de 10% e atingindo os 5,2 milhões de euros. Números que, segundo Dulce Martins Paiva, diretora geral da GAES – Centros Auditivos em Portugal, são um “reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver em Portugal, trabalho esse que passa, em primeiro lugar, por cumprir com o compromisso de qualidade e confiança que asseguramos a todos os nossos clientes”.

Internacionalização: depois de Portugal, o mundo

A GAES deu o salto no mercado internacional em 1993 com a inauguração do seu primeiro centro em Portugal. A abertura de três centros na Colômbia neste mês de janeiro, somam aos 55 centros que, desde que se fixou na América Latina em 1998, a empresa abriu entre Argentina, Chile, Equador e Panamá. “Durante o ano passado demos um novo passo na expansão da GAES pelo mundo, conseguindo fazer crescer as nossas vendas internacionais até 11,5% do total de vendas. Estimamos que as novas aberturas internacionais, previstas para 2017, farão com que possamos alcançar o nosso objetivo de chegar a 13%”, explica António Gassó, CEO da GAES.

Para a GAES, a fixação no mercado colombiano, iniciada em 2016, insere-se no plano de expansão para os próximos três anos, prevendo abrir 10 centros auditivos para além dos centros franquiados. Uma vez que a Colômbia é um país vasto com difícil comunicação, a opção foi traçar um plano de presença direta por parte de centros próprios nas principais cidades e através de

centros franquiados no resto do país. Quanto ao investimento ronda os 2 milhões de euros, sendo que deverá aumentar até 5 milhões de euros para todo o projeto internacional.

Quanto à expansão para a América Latina, a empresa prevê entrar este ano no México, instalando o seu primeiro centro auditivo na Cidade do México.

Atualmente, a GAES conta com 1780 trabalhadores, 71 em Portugal, e tem uma rede de mais de 600 centros auditivos em oito países: Portugal, Espanha, Andorra, Argentina, Chile, Equador, Panamá e Colômbia.