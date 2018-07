‘Sim’ ou ‘não’ ao horário de verão? Partilhe aqui a sua opinião

A Comissão Europeia lançou esta semana uma consulta pública sobre as mudanças de hora que se verificam duas vezes por ano para ter em conta a evolução dos padrões de luz do dia, mais conhecida como ‘hora de verão’.

Por iniciativa da Comissão Europeia, os cidadãos europeus e as partes interessadas são convidados a partilhar os seus pontos de vista sobre a questão, preenchendo um questionário em linha, disponível em todas as línguas da União Europeia (UE), até 16 de agosto.

Segundo um comunicado da representação da Comissão Europeia em Portugal, “esta consulta pública faz parte da avaliação da diretiva da UE relativa à hora de verão, que a Comissão lançou recentemente para avaliar se as regras devem ou não ser alteradas”.

“A iniciativa da Comissão vem no seguimento da votação pelo Parlamento Europeu de uma resolução sobre a hora de verão, bem como dos pedidos dos cidadãos e determinados Estados-Membros da UE.

A 8ª diretiva comunitária emanada do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, de 22 de julho de 1997, instituiu a hora de verão no espaço comunitário, do final de março até ao final de outubro.

a partir de 202, à uma hora da manhã do último domingo de março, muda-se a hora para o chamado horário de verão, que termina à uma hora da manhã do último domingo de outubro.

Devido a crescentes queixas sobre os efeitos nefastos que essa mudança de hora poderá ter na saúde das pessoas e como potencial geradora de prejuízos para diversas atividades económicas, em setores mais sensíveis a esta questão, como os transportes e as comunicações, o Parlamento Europeu instou a Comissão Europeia a efetuar uma análise aprofundada aos impactos desta medida, que poderão, se necessário, levar à apresentação de uma proposta legislativa para a sua revisão e para acabar com a hora de verão.