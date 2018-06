Siemens anuncia investimento de cinco milhões em Portugal e 240 contratações até final do ano

A Siemens Portugal vai investir cinco milhões de euros, nos próximos dois anos, com vista a impulsionar a digitalização no nosso país, anunciou a empresa hoje, dia 25 de maio, no âmbito de um encontro sobre Digitalização com clientes e parceiros da em Portugal, e na presença da secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann.

Com o foco apontado para projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas da energia e da mobilidade, entre outras iniciativas, a Siemens assegura que mantém a estratégia de contratar 240 novos colaboradores, altamente qualificados, em Portugal até ao final do ano.

As perspetivas, para 2019, vão no sentido de continuar a contratar nas áreas em que a empresa vindo a apostar e a crescer, como as tecnologias de informação ou a indústria 4.0. A Siemens tem ainda investido ativamente num programa avançado de formação e requalificação das suas pessoas na área da Digitalização aplicada às áreas de negócio.