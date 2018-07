SESARAM avança com 30% de adesão à greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) avança, na sua página oficial, que a greve dos técnicos superiores de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica teve uma adesão de 30% no turno da manhã nos cuidados hospitalares.

É dito pelo SESARAM que dos 105 técnicos superiores que estavam previstos, 31 aderiram à greve, nos cuidados de saúde hospitalares.

De referir que a greve se prolonga durante esta sexta-feira e tem como reivindicação a revisão da carreira, a tabela salarial, e a progressão na carreira.

O vice-presidente da delegação regional do Sindicato Nacional dos técnicos superiores de Saúde das área de diagnóstico e terapéutica, Fernando Zorro, avançou que a adesão à greve tinha ficado nos 80% e inclui os trabalhadores do SESARAM e do instituto de Administração da Saúde (IASAUDE).