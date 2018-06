SERAM aumenta gastos operacionais em 0,5% mas sobe rendimento em 1,9%

O setor empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM) aumentou no primeiro trimestre os seus gastos operacionais em 0,5%, para os 103,9 milhões de euros mas viu, nesse mesmo período, o seu rendimento aumentar 1,9% para os 150,5 milhões de euros, diz o boletim trimestral da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro.

Relativamente aos gastos operacionais de salientar a quebra de 18,8% que existiu nas empresas participadas regionais, para os 5 milhões de euros, que acaba por atenuar a subida de 0,5% nos gastos operacionais globais do SERAM.

Apesar da queda assinalável nos gastos operacionais das empresas participadas regionais o mesmo não se passou nas empresas públicas regionais que tiveram um aumento nesta área de 1,8%, em comparação com o período homólogo, para os 98,8 milhões de euros.

As empresas participadas regionais tiveram também uma subida de 8% nos rendimentos operacionais, para os 25,4 milhões de euros, o que explica em parte o aumento de 1,9% nesta área do SERAM, enquanto que as empresas públicas regionais também apresentaram uma melhoria mas na ordem dos 0,8% para os 125,1 milhões de euros.