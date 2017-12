Ser sério é que é raro…

Assistimos esta semana a um exemplo raro daquilo que uma boa ou má reputação podem fazer a uma marca. A Raríssimas era até aqui uma instituição de referência, criada para um bem maior e que, diariamente, muito fazia por quem dela depende. Hoje, continua a ser tudo isso, mas com um nome, uma marca, que caiu na lama por causa de uma só pessoa que foi desde o início a cara e os braços da instituição.

Desde então muito se tem falado e explorado sobre o tema. Mas não é preciso.

A reportagem que passou na TVI mostrou que afinal se faz jornalismo de investigação em Portugal e que os meios de comunicação, apesar de poucos, ainda têm poder. O que é bom. O país insurgiu-se, e com razão, perante provas e sobretudo frases irrefutáveis, que se repetiram vezes sem conta ao longo da semana. Diz a presidente, que entretanto se demitiu, que “deve ser dado à justiça o que é da justiça”, e assim esperamos todos, para que ‘ser sério’ não seja coisa rara, sobretudo quando falamos de uma instituição social cujo princípio é ajudar pessoas e crianças com doenças raras. Queremos acreditar que a justiça fará a sua parte e que as marcas que doam dinheiro à Raríssimas não deixem de o fazer, porque os indefesos não podem pagar pelos pecados alheios.