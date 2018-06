Sem ideias para férias? Conheça os 10 melhores destinos para este verão

O mais recente top 10 de destinos de referência para o verão deste ano, divulgado pela GO 4 TRAVEL, grupo nacional de agências de viagens, aponta os Açores como uma viagem “obrigatória” nas próximas férias.

Assim, após uma consulta interna às 42 empresas membros do grupo, distribuídas por todo o território português, estão identificadas as principais tendências de viagens para este período, nacionais e internacionais:

Açores – este arquipélago situado no meio do Oceano Atlântico, apresenta uma misticidade associada às suas idílicas paisagens, ideal para quem gosta de se aventurar e explorar a natureza e a história dos locais que visita.

Baleares – Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera, as ilhas espanholas do mar mediterrâneo, são destinos apetecíveis para quem procura relaxar em praias paradisíacas banhadas por um mar azul e tranquilo mas que não dispensa intensos programas de animação nocturna.

Cabo Verde – a terra da morna e da cachupa é sempre uma boa opção. Os picos vulcânicos são um pano de fundo fantástico para as praias e baías do arquipélago, cidades à beira-mar espalhadas pela costa e trilhos que serpenteiam em campos de lava, elementos que colocam as várias ilhas em evidência.

São Tomé e Príncipe – oportunidade de uma viagem inesquecível ao lado de um povo franco e hospitaleiro. As históricas roças de São Tomé, as praias desertas decoradas com longas palmeiras tombadas sobre a areia e as plantações de café do Príncipe, são alguns dos muitos motivos para uma viagem a não perder.

Marrocos – terra de todos os sons e cheiros, uma viagem que é uma experiência verdadeiramente sensorial. A surpresa de uma cultura única, entre cidades frenéticas, a contemplação do deserto ou a tranquilidade da praia, são características de um país fantástico de onde se trazem memórias que permanecem.

Islândia – praias de areia preta, lagoas glaciares, geiseres, icebergues, campos de lava, cascatas, vulcões, são inúmeras as opções de paisagens deslumbrantes, que o país oferece. Maravilhas naturais próprias de um local único e obrigatório no planeta.

Cuba – entre o Mar das Caraíbas, o Oceano Atlântico e o Golfo do México, Cuba é o destino apetecível para quem procura os encantos icónicos das Caraíbas. Das cidades de Havana e Trinidad aos cayos de praias de areia branca e água tépida, Cuba é um país para se aventurar e voltar atrás no tempo.

México – um país rico em história, gastronomia,surpreendentes paisagens, praias incríveis, montanhas, cidades coloniais, ruínas ancestrais, uma imensidão de pontos turísticos para serem visitados. Uma passagem obrigatória para um verão memorável.

Costa Rica – um paraíso de florestas e selvas tropicais com um dos índices de biodiversidade mais elevados do planeta, é um destino perfeito, tanto para a aventura como para recarregar energias nos mais de 1200 Km de praias de água quente.

Vietname – um país que em toda a sua extensão oferece paisagens únicas e recordações memoráveis. Desde os campos de arroz no Norte, às praias selvagens do Sul, passando pelas variadíssimas iguarias da sua rica gastronomia, este é um destino que surpreende sempre quem o visita.